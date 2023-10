Beach-Volleyball-WM Ludwig/Lippmann: Mexikanische Träume vom Eiffelturm

Brink beobachtet das Team Ludwig/Lippmann von Beginn an ganz genau: „Sie hatten als Team unfassbar schwere Voraussetzungen. Laura kam aus der Schwangerschaft, Louisa war in der Transformationsphase von der Halle in den Sand. Sie hatten es schwer, in die Topturniere zu kommen, weil sie zu wenig Punkte hatten.“ Das Zusammenspiel klappte aber immer besser. Die ersten gemeinsamen Höhepunkte waren Rang drei bei der Europameisterschaft im August dieses Jahres in Wien und anschließend Platz fünf beim Elite16-Turnier am Hamburger Rothenbaum. Für Lippmann war EM-Bronze dabei ein „Meilenstein“.