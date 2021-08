Offene Zukunft : Ludwig-Partnerin Kozuch macht längere Beachvolleyball-Pause

Berlin Beachvolleyball-Nationalspielerin Margareta Kozuch legt eine längere Pause ein und hat für die weitere Saison ihre Teilnahme an Wettkämpfen abgesagt.

Beim in Hamburg gestarteten Turnier „King of the Court“ und bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand Anfang September werde sie nicht dabei sein. „Es ist für mich gerade noch schwer zu verarbeiten und auch traurig“, schrieb die 34 Jahre alte Kozuch und schloss an: „Aber: ich komme wieder.“