Liga-Abschluss : MAD Lions holt ersten Titel der CS:GO-Liga Flashpoint

Los Angeles Das spanische Counter-Strike-Team MAD Lions hat die erste Saison der Liga Flashpoint gewonnen. In einem engen Finale setzte sich die Mannschaft gegen den zweifachen Major-Gewinner mibr durch.

Das Finale startete auf der von MAD gewählten Karte Mirage. Die Mannschaft konnte direkt die ersten vier Runden in Folge gewinnen. Danach schwächelte sie ein wenig und so lag mibr zur Halbzeit mit 7:8 vorne. Auch in der zweiten Halbzeit blieb die Partie knapp. Doch zum Schluss konnte sich mibr mit 13:16 die erste Karte sichern.