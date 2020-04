K.o.-Runde : mibr ist erstes Finalteam der CS:GO-Liga Flashpoint

Los Angeles Das brasilianische Team mibr steht als erster Finalteilnehmer der Counter-Strike-Liga Flashpoint fest. Im Upper-Bracket-Finale setzte sich mibr mit 2:1 gegen MAD Lions durch.

Auf der zweiten Karte Mirage ging mibr kurzzeitig mit 11:9 in Führung. Danach waren die Brasilianer jedoch nicht in der Lage, nur eine Runde zu gewinnen, und so konnte MAD Lions das Spiel mit 16:14 für sich entscheiden. Auf der dritten Karte Dust2 kam MAD Lions gar nicht erst richtig ins Spiel, sodass mibr die Karte mit 16:5 gewann.