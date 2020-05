München 2022 : Ministerin: E-Sport in European Championships aufnehmen

München Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach schlägt vor, E-Sport in das Programm der European Championships 2022 in München aufzunehmen.

Bei dem Großevent in zwei Jahren werden mehrere Europameisterschaften, etwa in der Leichtathletik, Radsport und Turnen, parallel ausgetragen. Zuletzt war bekannt geworden, dass weitere Sportarten Interesse an einer Teilnahme haben. Die European Championships sind vom 11. bis 21. August 2022 in Bayern geplant.