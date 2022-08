EM-Wasserspringen : Mit „Dancing Queen“ zu Gold: Punzel/Hentschel siegen in Rom

Rom Für Tina Punzel läuft's bei den Europameisterschaften. Einen Tag nach dem Titel im Mixed-Synchronspringen holt die Dresdnerin auch mit Lena Hentschel erneut Gold.

An EM-Gold für Lena Hentschel und Tina Punzel hatte auch Abba einen Anteil. „Ich mache meine Playlist nach jedem Wettkampf neu. Heute war Dancing Queen am Start“, sagte Hentschel, die vor dem Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett den Hit der schwedischen Kultband gehört hatte.

Die Titelverteidigung ist „echt etwas Besonderes“

Die Dresdnerin Punzel und die Berlinerin Hentschel waren als Favoritinnen in den Wettkampf gegangen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatten sie 2021 hinter den Siegerinnen aus China und Kanada Bronze gewonnen. Bei den Weltmeisterschaften hatten sie als beste Europäerinnen Anfang Juli in Budapest Rang vier belegt.

Für Hentschel war es der zweite, für Punzel der siebte EM-Titel der Karriere. Die Dresdnerin Punzel ist nach dem Karriereende von Rekordeuropameister Patrick Hausding als routinierte Athletin besonders gefordert. „Ich bin da so ein bisschen reingewachsen“, sagte sie in Rom. „Man merkt schon, dass Patrick nicht mehr da ist. Er war der Erfahrenste und hat den ein oder andern Tipp gegeben. Aber ich glaube, ich habe auch alles mal miterlebt. Ich versuche das, was ich den jüngeren Sportlern mitgeben kann, ihnen mitzugeben.“ Mit dem nächsten Titel in der italienischen Hauptstadt untermauerte Punzel ihre Position weiter.