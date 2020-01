Leipziger im E-Sport-Geschäft : Mitgründer von Dota-2-Team Nigma: Ziel bleibt International

Leipzig Auf der Dreamhack Leipzig ist in diesem Jahr die Weltspitze im E-Sport-Game Dota 2 versammelt. Bei einem Major-Turnier geht es um Punkte, die WM-Quali und viel Geld. Auch ein Leipziger mischt mit.

Christoph Timm hat im E-Sport große Pläne. Mit dem Team Nigma, das der 29-Jährige mitgegründet hat und bei dem er sich nach eigenen Angaben um das Marketing und Sponsoring kümmert, will der Leipziger zum Dota-2-Weltmeisterschaft in Stockholm.

E-Sport entwickelt sich auch in Deutschland zu einem Massenphänomen. Nach Angaben des Branchenverbandes game hat sich inzwischen schon jeder fünfte Deutsche einen E-Sport-Wettkampf angesehen, Tendenz steigend. In Asien und den USA ist E-Sport noch viel größer. Das Finale der WM in League of Legends, einem anderen großen E-Sports-Titel, verfolgten laut game 2018 fast 100 Millionen Menschen weltweit.