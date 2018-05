später lesen ADAC Formel 4 Zendeli krönt starkes Wochenende - Schumacher nicht in den Punkten FOTO: David Schumacher Instagram FOTO: David Schumacher Instagram Teilen

Twittern

Teilen



Das Bochumer Motorsporttalent Lirim Zendeli hat das zweite Rennwochenende der ADAC Formel 4 mit einer weiteren Podiumsplatzierung abgeschlossen. Der 18-Jährige, der am Samstag in Hockenheim beide Rennen gewonnen hatte, kam im abschließenden Lauf am Sonntag als Dritter ins Ziel.