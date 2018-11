später lesen Formel-3-Europameister Mick Schumacher fährt 2019 in der Formel 2 Teilen

Mick Schumacher wird in der kommenden Saison noch nicht in der Formel 1 fahren. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher will sich zunächst in der Formel 2 beweisen.