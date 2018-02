später lesen MotoGP Malaysier Syahrin nimmt Folgers Platz ein Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Rückzug von Jonas Folger aus der MotoGP nimmt Hafizh Syahrin (Malaysia) den Platz des Oberbayern bei Tech3-Yamaha ein. Das gab das französische Team gut dreieinhalb Wochen vor dem Saisonstart der Motorrad-WM in Doha/Katar (18. März) bekannt. Folger hatte Mitte Januar erklärt, dass er in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen nicht fahren wird. Beim 24-Jährigen war Anfang November 2017 eine Transport- und Stoffwechselstörung (Gilbert-Syndrom) diagnostiziert worden.Syahrin hatte die Team-Verantwortlichen zuletzt beim Test in Buriram/Thailand überzeugt und bekommt nun seine Chance.