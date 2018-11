später lesen Nach Griff in die Handbremse Skandalfahrer Fenati startet 2019 in der Moto3-Klasse FOTO: dpa / Motogp.Com FOTO: dpa / Motogp.Com Teilen

Skandalrennfahrer Romano Fenati soll in der Saison 2019 in der Moto3-Klasse der Motorrad-WM an den Start gehen. Im September hatte der Italiener mit einem Griff in die Handbremse das Leben eines Konkurrenten riskiert.