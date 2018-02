später lesen Rallye Schweden Toyota-Pilot Tänak zum Auftakt vorne Teilen

Der Este Ott Tänak hat die erste Wertungsprüfung der Rallye Schweden gewonnen. Der Toyota-Pilot absolvierte die ersten 1,9 km der zweiten WM-Station in 1:32,7 Minuten und war damit minimal schneller als sein Markenkollege Jari-Matti Latvala (Finnland/1:33,0). Weltmeister Sebastien Ogier (Frankreich/Ford) kam nach 1:35,2 Minuten als Neunter ins Ziel. Bis Sonntag folgen 18 weitere Wertungsprüfungen in den verschneiten Wäldern Schwedens. Einige Teilstücke führen auch durch das benachbarte Norwegen. Ogier hatte zum Auftakt der Saison in Monaco gewonnen. Die Rallye-WM macht auch in Deutschland Halt. Vom 16. bis 18. August findet die ADAC Rallye Deutschland im Saarland statt.