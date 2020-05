Europäische LoL-Meisterschaft : mousesports scheitert im Viertelfinale der European Masters

Berlin Mit mousesports ist auch der letzte deutsche Teilnehmer aus dem europäischen League-of-Legends-Turnier European Masters ausgeschieden. Im Viertelfinale gegen das polnische Team AGO Rogue war mouz in einem überraschend deutlichen 0:2 chancenlos.

„Weiß nicht was ich sagen soll. Sorry Leute“, schrieb Toplaner Niklot „Tolkin“ Stüber nach dem Spiel auf Twitter an die Fans.