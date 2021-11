Grand Slam of Darts : „Müde, traurig, glücklich“: Starke Sherrock mit Kurs auf WM

Sherrock war die erste Frau, die ein Viertelfinale bei diesem Turnier erreichte. Foto: Steven Paston/PA Wire/dpa/Archivbild

Wolverhampton Nach einer fulminanten Woche beim Grand Slam of Darts packte Fallon Sherrock alle Gefühle in einen Tweet. „Leer, erfreut, müde, traurig, glücklich, begeistert, enttäuscht, ekstatisch - so viele Emotionen und Erinnerungen“, schrieb die 27 Jahre alte Sherrock auf Twitter.

Zuvor hatte die beste Darts-Frau der Welt ihr Viertelfinale gegen den schottischen Ex-Weltmeister Peter Wright trotz starker Leistung mit 13:16 verloren. „Wow, du hast beeindruckend gespielt“, lobte Wright in Wolverhampton seine Gegnerin.

Rund drei Wochen vor der Weltmeisterschaft in London (15. Dezember bis 3. Januar) hat Sherrock trotzdem mal wieder Geschichte geschrieben. Als erste Frau überhaupt erreichte sie die Runde der letzten Acht bei einem Turnier, das im TV übertragen wird. Nacheinander hatte sie die Männer Mike de Decker (Belgien), Gabriel Clemens (Deutschland) und Mensur Suljovic (Österreich) bezwungen.

Für den starken Paradiesvogel Wright reichte es aber nicht. „Ich habe mein Bestes gegeben, aber das war heute nicht gut genug für Peter“, sagte Sherrock. Für die WM ist sie zwei Jahre nach ihren beiden historischen Siegen vom Dezember 2019 wieder qualifiziert. In der ersten Runde könnte sie im Alexandra Palace auf Spieler wie den niederländischen Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld oder den deutschen Debütanten Florian Hempel treffen.