Snooker-WM : Murphy und Selby erreichen Finale der Snooker-WM

Sheffield Die beiden Engländer Mark Selby und Shaun Murphy sind bei der Snooker-WM eine Runde weiter und stehen nun im Finale.

Mark Selby und Shaun Murphy haben das Finale bei der Snooker-WM in Sheffield erreicht. Die beiden Engländer setzten sich in den Vorschlussrunden-Duellen mit ihren beiden Landsmännern durch.

O'Sullivan hatte im Vorjahr Wilson im Endspiel mit 18:8 besiegt und seinen sechsten Titel eingefahren. Das Finale des Turniers, das im Rahmen eines Pilotprojekts der britischen Regierung mit Zuschauern stattfinden darf, beginnt am Sonntag (14.00 Uhr/Eurosport). Es sind je zwei Sessions am Sonntag und Montag angesetzt. Spätestens am Montagabend steht der Nachfolger von „The Rocket“ fest.