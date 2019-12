Protz macht Stunk : Muskelmann Price bei Darts-WM nach großen Ansagen raus

London Das war nichts vom Muskelprotz. Trotz großer Ankündigungen scheitert Gerwyn Price im WM-Halbfinale deutlich an Rivale Wright und verpasst damit das Traumfinale gegen van Gerwen. Auf der Bühne kommt es fast zu einem Eklat.

Nach dem Aus verzichtete er als Verlierer auf den obligatorischen Handschlag, wofür er sich nachts noch in den sozialen Netzwerken rechtfertigte. Der Handschlag sei keine Regel, stellte er klar. Doch damit nicht genug, Price legte Stunden nach seinem Aus mitten in der Nacht via Twitter nach: „Ich war verärgert über die Reaktion von Peter und denke, dass es nicht in Ordnung war, wenn man die Konsequenzen bedenkt“, sagte der Waliser über Wright, der nach der 6:0-Ankündigung die Zunge ausstreckte, als er den ersten Satz gewann.