Olympia : Nach Biles-Verzicht: Brasilianerin Andrade holt Sprung-Gold

Tokio In Abwesenheit von Turn-Superstar Simone Biles hat Rebeca Andrade aus Brasilien bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold im Sprung gewonnen.

Der Brite Max Whitlock hat bei den Olympischen Spielen in Tokio wie vor fünf Jahren Gold am Pauschenpferd gewonnen und seinen insgesamt dritten Olympiasieg gefeiert. Der 28-Jährige war mit 15,583 Punkten nicht zu schlagen. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 hatte Whitlock sowohl am Pauschenpferd als auch am Boden gewonnen.