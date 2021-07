Olympia : Nach Biles-Verzicht: US-Turnerin Lee gewinnt Mehrkampf

Tokio Sunisa Lee aus den USA ist Nachfolgerin ihrer berühmten Landsfrau Simone Biles als Mehrkampf-Olympiasiegerin. Der Turn-Superstar hatte auf einen Start verzichtet.

Simone Biles hatte am Mittwoch ihren Startverzicht erklärt und dies mit psychischen Problemen begründet. Die Mehrkampf-Olympiasiegerin von 2016 in Rio de Janeiro hatte zuvor mentale Probleme öffentlich gemacht, nachdem sie das Mannschafts-Finale nach nur einem Gerät abgebrochen hatte. Die 24-Jährige hatte die Mehrkampf-Qualifikation trotz einiger Schnitzer als Beste abgeschlossen vor Andrade und Lee.

Nach dem weltweit beachteten Auftritt von Seitz und Bui sowie der bereits abgereisten Pauline Schäfer (Chemnitz) und Sarah Voss (Köln) in Ganzkörperanzügen trat nur die 32-jährige Bui zur Mehrkampf-Entscheidung in einem langen Outfit an. Die fünf Jahre jüngere Seitz hingegen entschied sich für einen üblichen knappen, badeanzug-ähnlichen Leotard in den Farben blau und gold, in dem sie gleich zum Auftakt am Schwebebalken eine wacklerfreie Übung vortrug. Diese quittierte sie mit einem Lächeln nach dem Abgang und wurde von Bundestrainerin Ulla Koch umarmt.