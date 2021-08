Bronze-Schwimmerin : Nach Heimreise: Köhler schaut Rennen „mit Schwiegereltern“

Frankfurt/Main Live vor Ort in Tokio kann Sarah Köhler die nächste Medaillenchance ihres Verlobten Florian Wellbrock wegen der Corona-Regeln nicht mehr verfolgen.

Doch die 27 Jahre alte Schwimmerin hat nach ihrer Heimreise von Japan ins heimische Hessen für das Olympia-Rennen am Donnerstag (Mittwoch/23.30 Uhr MESZ) bereits eine Alternative parat. „Das werde ich tatsächlich mit meinen Schwiegereltern gucken, im Livestream“, sagte Köhler nach ihrer Rückkehr am Frankfurter Flughafen. Es sei „ein bisschen ein Wermutstropfen, dass ich Flos zehn Kilometer nicht mehr live sehen kann“.

In den Beckenwettbewerben hatte das Paar jeweils über 1500 Meter Freistil die Bronzemedaille gewonnen. Während Köhler nach ihren Rennen abreisen musste, hat der 23 Jahre alte Wellbrock im Freiwasser noch eine weitere Gelegenheit für eine Medaille. Einen Tipp traute sich Köhler aber nicht zu. „Freiwasser kann man keine Prognosen abgeben. Ich bin da sowieso kein Fan von“, sagte sie. „Da ist alles drin, und wir schauen, was am Donnerstag bei rumkommt.“