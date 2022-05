Volleyball : Nach Lippmanns Rücktritt: Heynen setzt auf System-Revolution

Bossier City Bundestrainer Vital Heynen will den Rücktritt von Star-Volleyballerin Louisa Lippmann aus der Nationalmannschaft mit einem radikalen Systemwechsel auffangen.

Der frühere Nationaltrainer der deutschen Männer will seine neue Mannschaft mit gleich drei Spezialistinnen für die Annahme auflaufen lassen. „So spielt niemand auf der ganzen Welt“, meinte Heynen zur Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt in der Nationenliga am 1. Juni in den USA gegen Brasilien. „Ich habe die Hoffnung, dass wir damit eine gute Lösung finden. Ich bin davon langfristig überzeugt.“