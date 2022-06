Schwimm-WM : Nach Silber-Auftakt: Wellbrock bereit für Titelverteidigung

Budapest Die erste 800-Meter-Medaille bei einer Langbahn-WM hat Florian Wellbrock in der Tasche und damit einen wunden Punkt beseitigt. In Budapest läuft nun alles auf den Showdown über 1500 Meter hinaus.

Florian Wellbrock hat seinen Frieden mit der 800-Meter-Freistil-Strecke gemacht, nun kommen seine Paradedisziplinen. Der Magdeburger wirkte nach seiner Silbermedaille bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest gelöst und locker, vor allem aber angriffslustig.

„Die 1500 Meter sind ja mein bestes Steckenpferd“, meinte der 24-Jährige vielsagend in Richtung Freitag, wenn der Vorlauf ansteht, vor allem aber auch in Sachen Finale am Samstag. Und nicht zu vergessen: Ab Sonntag geht es ins Freiwasser.