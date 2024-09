Paralympics „Nahezu katastrophal“: Schäfer nach Platz vier bedient

Zumindest etwas zufriedener und mit etwas Zählbarem beendete Felix Streng seinen Sprint in einer anderen Wertungsklasse. Er gewann Bronze, hatte sich aber ebenfalls mehr ausgerechnet. „Als Sprinter geht man an den Start, um so ein Rennen zu gewinnen. Ich glaube, das war das Ziel, mit der Titelverteidigung hier wieder wegzugehen. Aber ich bin jetzt hier und habe meine sechste paralympische Medaille bei meinen dritten Spielen“, sagte er.