Darts-WM Nicht nur WM-Spiel: Hempel kämpft um Darts-Klassenerhalt

Selbst ein Sieg über Slevin könnte zu wenig sein, um unter die ersten 64 im Ranking zu rutschen. Dann bräuchte es in Runde zwei einen zusätzlichen Sieg gegen den belgischen Weltklassemann Dimitri van den Bergh. Schafft Hempel den Sprung in die Top 64 nicht, muss er sich im Januar in der sogenannten Q-School beweisen und die Tour Card zurückholen.