Finals : Nieschlag führt sein Team zum Titel in der Triathlon-Staffel

Berlin Das Triathlon-Team TV Buschhütten hat die deutsche Meisterschaft in der Staffel gewonnen. Olympia-Teilnehmer Justus Nieschlag brachte in Berlin den Sieg für sein Mannschaft sicher ins Ziel.

Am 5. Juni fällt die Entscheidung bei den Damen über die Sprintstrecke, am Sonntag folgt die Titelvergabe über die gleiche Strecke bei den Herren. Die Meisterschaften, die im Rahmen der Finals stattfinden, haben keine Auswirkungen mehr auf die Ticketvergabe für die Olympischen Spiele in Tokio. In Lindemann, Schomburg, Anabel Knoll (Nürnberg) und Nieschlag stehen die Tokio-Fahrer bereits fest. Neben den Einzel-Entscheidungen gibt es in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen auch eine Mixed-Staffel.