Volleyball : Niroomand: Polen-Umzug „zumindest momentan“ kein Thema

Berlin Der Chef der BR Volleys, Kaweh Niroomand schließt einen Umzug des deutschen Volleyball-Meisters nach Polen weiterhin nicht kategorisch aus. Derzeit sei solch eine revolutionäre Entscheidung aber kein Thema.

„Das wäre eine totale Revolution für die gesamte Sportlandschaft, aber die Verantwortung für den deutschen Volleyball hält uns davon ab - zumindest momentan“, fügte Niroomand vor Bundesliga-Spitzenspiel gegen den VfB Friedrichshafen am Sonntag (16.00 Uhr) an. In Polen sei er gerade erst wieder auf die Idee angesprochen worden. Entscheidend sei auch die Entwicklung für den Spitzenclub in der deutschen Liga.