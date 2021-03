Nürburgring : „Grüne Hölle, weiße Hölle“

Nürburgring Nürburgring: Erstes NLS-Rennen wegen heftigen Schneefalls abgesagt.

Nichts war es mit dem geplanten Saisonauftakt in der Eifel am Samstag: Heftige Schneefälle verhinderten die Austragung des ersten von neun Rennen der Nürburgring Langstreckenserie (NLS) 2021. Nachdem das Training kurz nach acht Uhr aufgenommen, aber nach nur einer Runde sofort wieder abgebrochen wurde, kam nach mehreren vergeblichen Anläufen, den Lauf zeitlich zu verschieben, um kurz vor 12 Uhr die endgültige Absage: „Die Streckenverhältnisse lassen eine sichere Durchführung des Rennens nicht zu. Zudem ist für den Nachmittag keine deutliche Wetterbesserung in Aussicht“, erklärte Rennleiter Frank Taller.

Für alle Betroffenen, nicht nur Organisatoren, Fahrer und Teams, bedeutete das viel Ärger, unnötigen Zeitaufwand und vergeudetes Engagement im Ehrenamt. Ein Einsatz, der (nicht zum ersten Mal) in der Eifel umsonst war. Der amtierende NLS-Champion Philipp Leisen (Irrel) schilderte unserer Zeitung die Verhältnisse samstags morgens wie folgt: „Im Fahrerlager war es komplett weiß. Das ist dann zwar nach einiger Zeit verschwunden, aber die Seitenstreifen blieben schneebedeckt. Alles genauso, wie es schon Tage vorher im Wetterbericht stand. Als für mittags die nächsten Schneeschauer angekündigt wurden, war das Thema durch. Grundsätzlich fängt die Saison in der Eifel ja eigentlich immer zu früh an.“

Rudi Adams aus Nohn war als Startfahrer für den Audi R8 LMS der equipe vitesse vorgesehen. „Leider kam ich nicht dazu, am Samstagmorgen meine vorgesehenen Runden zu drehen. Aber ich bin sehr zufrieden mit meinen Trainingsergebnissen vom Freitag. Wir sehen uns dann in drei Wochen erneut. Hoffentlich mit mehr Glück.“

Das gilt auch für die vielen Sportwarte rund um die Nordschleife. Ronny Blödorn aus Dümpelfeld direkt am Nürburgring stand mit seiner Kollegin Anja Bust in der Senke zwischen Brünnchen und Pflanzgarten auf Posten. „Wir treffen uns morgens immer um 6.30 Uhr zur Lagebesprechung, das Training beginnt ja in der Regel um 8.15 Uhr. Das war auch am Samstag so wie immer. Aber die erste Trainingsrunde wurde nicht einmal komplett gefahren. Dann wurde abgebrochen.“