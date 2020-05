Ende Juni : Nun doch: FIFA 20 VBL Grand Final findet online statt

Köln Der FIFA-E-Sport kommt langsam wieder in Tritt: Das abgesagte VBL Grand Final wird nun online gespielt. Unter anderem der amtierende deutsche Meister sowie der Weltmeister sind dabei.

Das Finale, an dessen Ende ein deutscher Meister in FIFA stehen wird, wird nun über vier Tage gespielt, beginnend am 24. Juni. Das Turnier läuft im „85er-Modus“, bei dem alle Mannschaften im Spiel auf eine Stärke von 85 gemittelt sind. Es zählt also nicht so sehr die Zusammensetzung der digitalen Mannschaft, sondern mehr die spielerische Leistung der E-Sportler.