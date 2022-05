Turnier in Sheffield : O'Sullivan mit siebtem Coup bei Snooker-WM

Sheffield Nach einer total souveränen WM ist Ronnie O'Sullivan mal wieder der Snooker-Champion. Mit dem siebten Triumph zieht er mit Legende Hendry gleich.

WM-Rekord eingestellt

„The Rocket“, wie der 46 Jahre alte O'Sullivan genannt wird, ist nun siebenmaliger Weltmeister und hat mit dem Schotten Stephen Hendry gleichgezogen. „Das ist ein wunderschöner Moment. Ich bin so emotional wegen all dieser Anstrengungen. Ich habe niemals gedacht, dass das passiert“, ordnete der Weltranglistenerste bei Eurosport ein. Das 18:13 im Duell mit Trump war nie gefährdet, O'Sullivan agierte über das komplette Turnier souverän und dominant.

Nach 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 und 2020 steht er nun wieder am Gipfel. O'Sullivan sprach „ohne Zweifel“ vom „schönsten Moment“, den er bisher im Crucible Theatre erlebt hat. „Ich habe nie große Leistungen gezeigt, wenn ich das unbedingt haben wollte. Ich will einfach genießen, was ich mache. Ich arbeite hart an mir“, fügte der neue Champion an. In den vergangenen 17 Tagen seien die Snooker-Götter auf seiner Seite gewesen, erklärte er.