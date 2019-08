Titelkämpfe in Ungarn : Oeltze/Kretschmer im WM-Finale - Gold für Liebscher

Szeged Die Canadier-Spezialisten Yul Oeltze und Peter Kretschmer stehen bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Szeged vor ihrem Gold-Hattrick.

Die Titelverteidiger im Canadier-Zweier über 1000 Meter gewannen am Freitag auch ihren Halbfinallauf souverän. Das Duo aus Magdeburg und Leipzig kämpft am Samstag in Ungarn um den dritten Titel in Serie.