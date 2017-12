Österreicher Suljovic in zweiter Runde bei Darts-WM

Mensur Suljovic hat bei der Darts-WM in London souverän die zweite Runde erreicht. Der österreichische Topspieler schlug den früheren WM-Finalisten Kevin Painter aus England mit 3:0 und trifft damit in der nächsten Runde auf den Schotten Robert Thornton. dpa

Nachdem die Mitfavoriten Dave Chisnall, James Wade und Jelle Klaasen alle in Runde eins gescheitert waren, wurde der an Position fünf gesetzte Suljovic seiner Favoritenrolle gerecht.

Die deutschen Profis starten in dieser Woche ins Turnier: Der Bochumer Kevin Münch spielt am Dienstag in der Vorrunde, der Brandenburger Martin Schindler trifft am Mittwoch auf den Australier Simon Whitlock.

