Kanuslalom : Olympia-Dritter Tasiadis beendet Saison vorzeitig

Berlin Der Olympia-Dritte Sideris Tasiadis wird in dieser Kanuslaom-Saison keine weiteren Rennen mehr bestreiten und auch auf die Weltmeisterschaften Ende September in Bratislava verzichten.

„Ich will mich gescheit auf eine WM vorbereiten, um eine sehr, sehr gute WM zu fahren und nicht einfach so mitnehmen, weil es eine WM ist und ich gesetzt bin“, sagte der 31-Jährige in einer Mitteilung zu seiner Entscheidung.