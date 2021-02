7:12 gegen Rumänien : Olympia erneut ohne deutsche Wasserballer

Rotterdam Das Olympia-Aus der deutschen Wasserballer ist besiegelt. Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm verlor in Rotterdam auch ihre vierte Partie beim Qualifikationsturnier für die Sommerspiele in Tokio.

Die schwierige Vorbereitung und einige Ausfälle konnte die deutsche Mannschaft beim Turnier in den Niederlanden nicht auffangen. Wegen Corona-Gefahren hatte die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes die Teilnahme an einem Vorbereitungsturnier absagen müssen, aufgrund der Reisebeschränkungen fiel ein Test gegen Brasilien aus. Im Vorjahr waren Lehrgänge ausgefallen, dazu fehlte es dem Team wegen der Corona-Zwangspause an Spielpraxis. In anderen Nationen konnte zum Teil gespielt werden.