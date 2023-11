Tischtennis Olympia-Revanche perfekt: Ovtcharov spielt gegen Ma Long

Und niemand wird von dieser Atmosphäre beim ersten internationalen Wettbewerb in Deutschland seit fast vier Jahren mehr getragen als der deutsche Topspieler und frühere Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov. „Wenn man so lange nicht mehr gespielt hat in Deutschland und dann sieht: so viele Leute, so eine Sportbegeisterung. Es ist schön, wieder hier zu sein“, sagte der 35-Jährige.