Beachvolleyball-Tour : Olympiasiegerinnen raus - Ludwig: Vermissen die große Bühne

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind mit ihren neuen Partnerinnen beim Turnier in Hamburg ausgeschieden. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa/Archivbild

Hamburg Die Olympiasiegerinnen und Ex-Weltmeisterinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind mit ihren neuen Partnerinnen beim Turnier der nationalen Beachvolleyball-Tour in Hamburg ausgeschieden.

Am Vortag hatten sich beide Olympiasiegerinnen als Kontrahentinnen gegenübergestanden. Überraschend musste sich dabei Ludwig ihrer einstigen Partnerin Walkenhorst, die nach fast zweijähriger Wettkampfpause erst im vergangenen Monat ihr Comeback gefeiert hatte, geschlagen geben. „Die zwei Spiele am ersten Tag auf hohem Niveau haben schon viele Körner gekostet. Und wir haben es nicht mehr so konsequent durchgezogen“, erklärte die 29 Jahre alte Walkenhorst.