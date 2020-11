Motorsport : Die Slalom-Artisten von der Mosel

OSANN-MONZEL Motorsport: Wie Michelle Bläsius mit ihrem Vater Manfred die deutsche Vizemeisterschaft errungen hat.

Wie viele andere Motorsportarten waren auch Deutschlands beste Slalom-Artisten in diesem von der Corona-Pandemie gezeichneten Jahr von Wettbewerbs-Ausfällen, zumindest aber von Veranstaltungen mit etlichen Beschränkungen für die Veranstalter und Teilnehmer geprägt. Dennoch haben alle Beteiligten mit viel Einsatz eine reguläre Meisterschaft des Deutschen Motorsportbundes (DMSB) ausgetragen, an der auch Michelle und Manfred Bläsius vom MSV Osann-Monzel mit Erfolg teilnahmen.

Sie starteten als Mitglied des Teams des ADAC Mittelrhein – und das gemeinsam mit Mario Fuchs und Jürgen Plumm vom BSC Ahrweiler und Lars Bröker (MSC Großalmerode aus Nordhessen). Das Mittelrhein-Team mit Manfred Bläsius galt neben der Vertretung des ADAC Ostwestfalen als größter Favorit auf den Meistertitel in diesem Jahr. Beide Mannschaften dominierten auch die verschiedenen Wettbewerbe, die nach den coronabedingten Ausfällen im Frühjahr erst im Spätsommer so richtig Fahrt aufnehmen konnten.

So blieben genügend Veranstaltungstermine, um auch vier Streichergebnisse zuzulassen; nur sieben kamen in die Wertung.

Vater und Tochter Bläsius vom MSV Osann-Monzel waren in ihrem BMW 316i in der Klasse G5 gestartet, Lars Bröker in der Klasse G1 mit einem BMW M2, Jürgen Plumm in der Kasse F11 mit einem Mitsubishi Lancer EVO 9 und Mario Fuchs in der Klasse H15 ebenfalls mit einem Mitsubishi Lancer EVO 9. Von den fünf Fahrern jedes Teams wurden bei jeder Veranstaltung jeweils die drei besten gewertet. Insgesamt nahmen sieben Teams aus ganz Deutschland an der Meisterschaft teil.