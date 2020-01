Tischtennis : Ovtcharov bei German Open im Achtelfinale

Magdeburg Dimitrij Ovtcharov hat bei den German Open in Magdeburg als erster deutscher Topspieler das Achtelfinale erreicht.

Der Weltranglisten-Elfte vom Champions-League-Sieger Fakel Orenburg gewann in der ersten Hauptrunde in 4:0 Sätzen gegen Lim Jonghoon aus Südkorea. Das erhoffte Duell mit dem erst 16 Jahre alten Tischtennis-Wunderkind Tomokazu Harimoto kommt allerdings nicht zustande. Der Japaner verlor überraschend gegen Chuang Chih-Yuan aus Taiwan, der in der Bundesliga mehrere Jahre für TTF Ochsenhausen, SV Plüderhausen und Werder Bremen gespielt hat.