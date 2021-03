Tischtennis : Ovtcharov bei WTT-Premiere im Viertelfinale

Erreichte in Doha das Viertelfinale: Dimitrij Ovtcharov. Foto: Marius Becker/dpa

Doha Tischtennis-Profi Dimitrij Ovtcharov hat beim ersten WTT-Turnier in Katar das Viertelfinale erreicht.

Der Weltranglisten-Zwölfte besiegte den ehemaligen Europameister Emmanuel Lebesson aus Frankreich in 3:1 Sätzen. In der Runde der besten Acht trifft der 32-Jährige auf den WM-Zweiten Mattias Falck aus Schweden, der in der Bundesliga für Werder Bremen spielt.