Tischtennis : Ovtcharov gewinnt erstes WTT-Turnier in Katar

Ovtcharov gewinnt erstes WTT-Turnier in Katar

Dimitrij Ovtcharov setzte sich in Doha durch. Foto: Nikku/XinHua/dpa

Doha Der deutsche Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov hat das erste Turnier der neuen WTT-Serie im Tischtennis gewonnen.

In Doha besiegte der frühere Weltranglisten-Erste im Endspiel den 19-jährigen Lin Yun-Ju aus Taiwan in 4:1 Sätzen. Ovtcharov schlug damit in der Hauptstadt Katars nacheinander die beiden „Wunderkinder“ des Tischtennis, denn zuvor hatte er sich im Halbfinale gegen den erst 17 Jahre alten Japaner Tomokazu Harimoto durchgesetzt.