Rekord-Olympiasieger : Phelps: „Das Leben ist jetzt deutlich schwerer“

Tokio Rekord-Olympiasieger Michael Phelps schwimmt längst nicht mehr täglich und nur noch zur Erholung.

„Inzwischen gehe ich nur noch ins Wasser, wenn ich eine mentale Pause brauche. Einfach Frieden und Ruhe!“, sagte der 36-Jährige der „Bild am Sonntag“. „Wenn ich einen dieser Tage habe, wenn ich einfach in einem schlechten Zustand bin und zu kämpfen habe, ist das Schwimmbecken der beste Ort, an den ich gehen kann“, sagte Phelps. „Da komme ich am besten zur Ruhe, ich kann entspannen. Dann bin ich wie im Autopilot.“