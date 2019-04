Pistolenschützin Monika Karsch hat zum Abschluss des Weltcups in Peking einen weiteren olympischen Quotenplatz für Tokio 2020 geholt. dpa

Die Olympia-Zweite von Rio siegte mit der Sportpistole in der Qualifikation mit 593 Ringen und verpasste den Weltrekord somit nur um einen Ring. Im Finale der besten Acht startete Karsch mit vier Treffern als Beste, setzte sich mit zwei weiteren guten Serien an die Spitze. Auch Teamkollegin Doreen Vennekamp hielt mit jeweils drei Treffern in den ersten drei Serien Kontakt zur Spitzengruppe. Doch dann leisteten sich die Deutschen einige Patzer. Am Ende musste sich Karsch mit Platz vier vor Vennekamp begnügen, doch das Olympia-Ticket für den Deutschen Schützenbund war sicher.

Den Weltcupsieg holte sich die Bulgarin Maria Grozdewa vor der Ungarin Veronika Major. Olympiasiegerin Anna Korakaki wurde Dritte.

Zuvor hatte Schnellfeuerpistolen-Schütze Oliver Geis mit Platz zwei ebenfalls einen Quotenplatz für Tokio geholt. „Der Quotenplatz nimmt uns erst einmal Druck von den Schultern, und ich habe keine Zweifel daran, dass Olympiasieger Christian Reitz den zweiten Quotenplatz holen wird“, sagte Geis. Die nächste Chance kommt vom 24. bis 31. Mai beim Heim-Weltcup in München.

Ergebnise vom Weltcup

Mitteilung DSB