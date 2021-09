Radsport : Hannah Ludwig vor EM-Hattrick

Olympiateilnehmerin Hannah Ludwig aus Traben-Trarbach startet bei der heute beginnenden Straßen-EM in Trient. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trient Mit einem Mannschafts­erfolg bei der Ceratizit Challenge by La Vuelta im Rahmen der Spanienrundfahrt im Gepäck fährt Radprofi Hannah Ludwig aus Traben-Trarbach zur Europameisterschaft in Italien.

Druck? Nein, weil sie in den vergangenen beiden Jahren den U-23-Europameistertitel im Einzelzeitfahren gewonnen hat, macht sich Hannah Ludwig keinen Druck bei der am Mittwoch in Trient in Italien beginnenden Straßen-EM. Der dritte Sieg in Folge, der Hattrick, klar, das wäre es. „Wenn ich für mich gut fahre und das Beste gebe, ist es okay. Wenn dann jemand schneller ist, ist es so“, sagt die 21 Jahre alte Olympiateilnehmerin allerdings ganz aufgeklärt. „Ich bin ganz entspannt.“

Entspannt kann die in Traben-Trarbach aufgewachsene und sportlich beim RSC Stahlross Wittlich groß gewordene Radfahrerin nach dem bisherigen Saisonverlauf wirklich sein. Bei den Deutschen Meisterschaften Ende Juni wurde sie Dritte im Einzelzeitfahren der Frauen und belegte im Straßenrennen den fünften Platz. Das und ihre Auftritte mit ihrem aktuellen Team Canyon/SRAM – 2022 wechselt sie zur norwegischen Equipe Uno-X Pro Cycling – brachten ihr die Nominierung zu den Olympischen Spielen in Tokio ein. „Ich bin froh mit dem Jahr und weiß, dass ich gut in Form bin“, sagt Hannah Ludwig.

Das hat die Moselanerin, die mittlerweile bei ihrem Freund in Paderborn wohnt, in der ersten September-Woche bei der Ceratizit Challenge by La Vuelta im Rahmen der Spanienrundfahrt wieder gezeigt. Hannah Ludwig belegte bei der Vier-Tages-Rundfahrt den 26. Platz im Gesamtklassement. Aber darüber spricht sie nicht. Wichtiger ist ihr, dass es ihre Teamkollegin Elise Chabbey aus der Schweiz als Drittplatzierte aufs Podest schaffte und Canyon/SRAM vor Movistar den Mannschaftssieg holte. An diesem Donnerstag (erster Start 9.15 Uhr) steht aber Hannah Ludwig selbst als Titelverteidigerin im U-23-Einzelzeitfahren im Mittelpunkt. Der 22,4-Kilometer-Rundkurs ist weitgehend flach mit nur leichten Hügeln.

Hannah Ludwig hätte lieber einen etwas schwierigeren Parcours, nimmt es aber wie es kommt und beschwert sich nicht: „Über die Strecke habe ich ja nicht zu entscheiden.“

Der Kurs des Straßenrennens (Freitag, 16.30 Uhr) mit dem drei Kilometer langen Anstieg auf jeder der sechs knapp 15 Kilometer langen Runden (zusätzlich kurze Einführungsrunde) könnte Hannah Ludwig mehr entgegenkommen. „Ich denke, die Strecke ist gut für mich“, sagt sie.

Der Parcours des Straßenrennens sei schwerer als er auf dem Papier aussehe, wird Frauen-Bundestrainer André Korff in einer Pressemitteilung des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) zitiert. „Auf dieser Strecke wird schon etwas passieren. Ich rechne nicht mit einem Massensprint“, prognostiziert der BDR-Offizielle.