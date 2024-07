Tour de France und Doping „Ihr Deutschen seid schon komische Leute“

Mit einem 33,7 Kilometer langen Einzelzeitfahren zwischen den Côte d’Azur-Perlen Monaco und Nizza endet am Sonntag die 111. Ausgabe des bedeutendsten Profi-Radrennens der Welt, der Tour de France. Über drei Wochen und rund 3500 Kilometer dominiert von zwei Fahrern, die beide bisher noch nicht erreichte (Höchst)Leistungen auf den schwierigsten Streckenabschnitten vollbracht haben. Rekorde, die an Unglaubliches grenzen und die damit nicht zum ersten Mal Zweifel an der Sauberkeit dieses Sports hervorrufen. Was ist glaubhaft, was ist Fama, was faktenbasiert? Eine persönliche Einordnung auf der Basis objektiver Tatbestände und subjektiver Betrachtungen nach 27 Jahren Berichterstattung von den kleinen und großen Schauplätzen der Tour. Und von Recherche hinter den Kulissen in einem ganz besonderen Land.