Froome würde möglichen Sieg auch bei Doping-Sperre behalten

Radsport-Superstar Chris Froome würde ein möglicher Sieg beim am Freitag startenden Giro d'Italia (bis 27. Mai) auch trotz einer Sperre in seiner Doping-Affäre nicht aberkannt werden. Dies sagte Giro-Direktor Mauro Vegni am Donnerstag.