Paralympics-Sport Freiheit! - Im Handbike erfährt Yvette Wollersheim neue Ziele

Ein Nachbar winkt, als Yvette Wollersheim in ihrem Handbike die Dorfstraße hinunter rollt. Für die Sportlerin ein gewohntes Bild auf ihren Trainingsfahrten durch die Eifel. „Manchmal winken mir in den Dörfern Leute zu und ich muss überlegen: Wer war denn das jetzt noch mal?“, erzählt die 44-Jährige lachend. Die Niederländerin und ihr Mann Hans Röttger, mit dem zusammen sie seit rund zehn Jahren in Niederöfflingen (Kreis Bernkastel-Wittlich) lebt, sind bekannt in der Region und voll integriert.