Radsport : Rennen und Party zum Jubiläum

Info

Vor ziemlich genau 90 Jahren wurde der RV Schwalbe Trier zwischen den beiden Weltkriegen am 22. Juni 1932 durch Peter Müllenbach, Fritz Probson und Heinrich Ankner gegründet. Heute steht der Verein mit über 300 Mitgliedern, verschiedenen Abteilungen, großem Vorstand und vielen Veranstaltungen noch immer stark da – hat viele Krisen überstanden, Hürden gemeistert und ist oft gegen den Strom geschwommen. Das will der RV Schwalbe Trier feiern! Im Anschluss an das große Radrennen im IRT will der Verein bei Ehrungen, Livemusik mit den Tintagel Heads und viel Spaß gemeinsam mit Vorstand, Mitgliedern, Sponsoren, Partnern und Freunden des Vereins feiern und auf ein sehr erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken. Derzeit arbeitet der Verein an einer digitalen Chronik, die die vergangenen neun Jahrzehnte porträtiert und die Vereinsgeschichte des RV Schwalbe Trier 1932 e.V. zusammenfassen soll.

Am Renntag werden bis etwa 18 Uhr Einschränkungen für Anlieger und Verkehr gelten. Der Veranstalter sucht freiwillige Helfer. Weitere Infos gibt es unter www.radsport-trier.de/radsportfestival