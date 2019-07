Radsport : Freie Fahrt für die Superreichen?

NIMES Was der Franzose David Lappartient als UCI-Präsident vor zwei Jahren schon einführen wollte, steht jetzt wieder im Raum: eine Obergrenze für die WorldTour-Teams.

So wie im Tour-Bus von Team Sunweb sieht es in den rollenden Behausungen der Equipen bei dieser Frankreich-Rundfahrt in der Regel aus. Komfortabel und viel Pomp. Und doch gibt es große Unterschiede im finanziellen Gefüge der 22 Mannschaften, die am 6. Juli in Brüssel aufgebrochen sind. So viel, dass mal wieder die Rede davon ist, eine „Deckelung“ der Budgets, also eine finanzielle Obergröße, für alle einzuführen.