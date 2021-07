Radsport : Faszination eines hässlichen Schuttkegels

Malaucène Radsport: Der Mont Ventoux spielte bei der Tour de France schon häufiger eine tragische Rolle. Heute muss er von den Fahrern gleich zweimal bezwungen werden.

Am 13. Juli 1967 fiel Simpson, als 29-Jähriger damals Anwärter auf den ganz großen Triumph, in der Gluthitze des 1910 Meter hohen Ventoux vom Rad. Dehydriert, ausgetrocknet, wie die Ärzte im Krankenhaus von Avignon zunächst angaben. Er starb wenige Stunden danach. Später sollte sich herausstellen, dass der Engländer der erste Doping-Tote der Radsport-Geschichte war. Vollgepumpt mit Amphetaminen, Betäubungsmitteln und Alkohol. Ein tödlicher Cocktail bei mehr als 40 Grad. Der französische Journalist Philippe Brunel hielt Jahre später treffend fest: „Er hat nicht mehr gedopt als andere. Doping war eine Art sozialer Kitt, wer nicht dopte, war Außenseiter.“ Kontrollen gab es vor mehr als 50 Jahren nicht.

An der Spitze der Gesamtwertung steht weiterhin der Slowene Tadej Pogacar mit einem Vorsprung von 2:01 Minuten auf den Australier Ben O‘Connor. Dritter ist der Kolumbianer Rigoberto Uran, der 5:18 Minuten zurückliegt.

Der Brite gewann am Dienstag die 190,7 Kilometer lange zehnte Etappe in Valence vor den Belgiern Wout van Aert und Jasper Philipsen. Bester Deutscher war André Greipel als Siebter.

Doch der Mont Ventoux ist mehr als nur Simpson – und Simpson war mehr als nur der Ventoux. Der Name des Berges ist ein Artefakt der Großen Schleife. Ein von Menschenhand geschaffenes Mysterium. Ähnlich wie L’Alpe d’Huez, der Tourmalet und der Galibier gehört der „Gigant der Provence“ („Géant de Provence“), zu jenen unverrückbaren und unersetzlichen Eckpfeilern der Streckenführung.

Und er übt – ähnlich wie L’Alpe d’Huez – eine magische Anziehungskraft auf viele ambitionierte und sehr gut trainierte Hobby-Radfahrer aus. Wer im Sommer, beileibe nicht zur Tour-Zeit, morgens das kleine verträumte Örtchen Bourg d‘oisans in Richtung Gipfel verlässt, wird Zeuge, wie sie sich scharenweise die 21 Kehren hinauf quälen. L’Alpe zu fahren ist so etwas wie der Ritterschlag im Sattel. Eine fiktive Medaille der radsportlichen Légion d‘Honneur, der französischen Ehrenlegion.

So ähnlich ist es mit dem Ventoux. Bei vielen Freizeit-Pedaleuren steht er auf der To-do-Liste. Wer die 21,5 Kilometer und 1600 Höhenmeter bewältigen will, hat eine durchschnittliche Steigung von siebeneinhalb Prozent und auf dem steilsten Teilstück eine höllische Rampe von etwas mehr als zehn Prozent vor der Brust. Die Besten der Besten, etwa Fahrer aus den Anden, benötigen dafür knapp eine Stunde. Gute Hobbyfahrer das Doppelte oder Dreifache. Und dann machen sie meist Rast am Tom-Simpson-Denkmal. Es gibt mehrere Möglichkeiten des Anstiegs. Die schwierigste ist die südliche Variante, von Bédoin hinauf. Sagen die, die es von allen Seiten probiert haben.