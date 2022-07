Radsport : Tour de France: Warum besteht eine Profi-Equipe nur noch aus acht statt aus neun Fahrern?

LAUSANNE Vor vier Jahren wurde eine Regelung eingeführt, die zwar gut gemeint, aber nicht so ganz gut gemacht wurde.

„Seit wann und warum besteht eine Profi-Equipe bei der Tour de France nur noch aus acht statt aus neun Fahrern?“ Das wollte TV-Leser Siegfried Mainusch per Mail von uns wissen.

Zum Schluss waren in jedem Jahr fast 200 Fahrer unterwegs. Dazu ein riesiger Tross an neutralen Materialwagen und Mannschafts-Fahrzeugen. Gendarmerie auf zwei und vier Rädern, Offizielle der Tour-Direktion und dem notwendigen „service medical“. Von den zahlreichen Pressevertretern, die je nach Akkreditierungs-Niveau dank eines deutlich sichtbaren Hinweis-Aufklebers am registrierten Auto noch zwischen Ausreißer und Hauptfeld fahren dürfen, gar nicht erst zu reden.