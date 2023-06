In der Region Das sind unsere Sport-Tipps fürs Wochenende

Großer Preis der Stadt Trier: Zum Silvesterlauf-Pendant im Sommer auf zwei Rädern statt laufend entwickelt sich der „Große Preis der Stadt Trier powered by SWT“, so der volle Name des Radrennens in Triers guter Stube. Auf einem 1,2 Kilometer langen Rundkurs zwischen Porta Nigra, Hauptmarkt und Dom gibt es am Sonntag zum dritten Mal Radsport-Action hautnah. Im Rennen der Kontinentalteams und Elite-Amateure über 60 Kilometer (16.30 Uhr, 50 Runden) gibt es ein Wiedersehen mit Premierensieger Joshua Asel (Team Möbel Ehrmann). RV-Schwalbe-Mitglied Miguel Heidemann kann an seinem Heimrennen nicht teilnehmen. Der Vizeeuropameister von 2021 mit der deutschen Mixed-Staffel wurde von seinem dänisches Profiteam Leopard TOGT für die ZLM-Tour in den Niederlanden nominiert.