Wittlich : 1200 Kilometer auf Rollen in zehn Tagen

Wittlich Am Montag starteten 18 Inlineskater in Wittlich auf dem Weg von Basel nach Borkum zu ihrer Königsetappe über 145 Kilometer. Die sogenannte Ultra-Skate-Challenge gibt es schon seit mehr als zehn Jahren.

In Wittlich war am Sonntagabend gut ein Drittel der 1200 Kilometer geschafft. Vor dem Start zur Königsetappe über 145 Kilometer mit 1500 Höhenmetern durch die gesamte Eifel nach Roetgen (Nordrhein-Westfalen) sitzt Kathrin Radtke leicht nervös am Platz an der Lieser. „Das ist mein erster USC und ich habe sehr großen Respekt davor. Das ist eine große Herausforderung“, erzählt die 44-Jährige aus der Nähe von Bremen. Die enorme Energiemenge von 4000 bis 5000 Kilokalorien verbrauchen die Skater am Tag, schätzt Bernd Gutöhrlein. Der 61-Jährige aus Ludwigsburg bei Stuttgart ist ein USC-Veteran, von Anfang an dabei. „Das wichtigste ist, dass man genügend isst und genügend Kohlenhydrate hat. Man braucht eine gewisse Grundkondition“, erzählt er von seinen Erfahrungen. „Es gibt keine andere Tour, die einen so sehr fordert“, sagt Endres Neumann. „Das geht an die Grenzen des Materials, an die Grenzen im Kopf und an die Grenzen der Füße. Man braucht furchtbar gut eingefahrene Schuhe“, sagt der 55-Jährige aus Frankfurt.